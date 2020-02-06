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Лыжня на Русском острове завершает свою работу

Лыжня на Русском острове завершает свою работу

Источник фото: Администрация города Владивостока

Погодные условия, сложившиеся в столице Приморья, не позволяют продолжать работать лыжной трассе. Полюбившиеся горожанам и гостям Владивостока бесплатные лыжня и прокат на Русском острове закрываются с 9 марта, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу мэрии.

«Положительные температуры воздуха приводят к таянию снега на трассе, в результате чего мы вынуждены в целях безопасности завершить её работу в этом сезоне», - прокомментировали в городском управлении физической культуры и спорта.

Напомним, что лыжная трасса на Русском острове открылась в декабре неподалеку от школы № 5 в поселке Канал.  Обустройство лыжной трассы было проведено в рамках федеральной программы «Спорт – норма жизни». На средства субсидий городской администрацией были закуплены мобильная система искусственного оснежения, снегоход, фреза и другое оборудование, а также около 300 пар лыж, которыми бесплатно пользовались все гости лыжни.

Теплые раздевалки, бесплатные прокат и сама трасса полюбились жителям и гостям Владивостока. Ежедневно здесь можно было увидеть любителей лыжного спорта от мала до велика. Регулярно в течение зимы проводились также массовые забеги и соревнования.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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