Лыжную трассу обустраивают на Русском острове

Лыжная трасса, которая полюбилась жителям Владивостока в прошлый зимний сезон, вновь откроется в этом году, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Трассу для беговых лыж обустраивают на Русском острове, недалеко от школы № 5 в поселке Канал. Сейчас на участке проходят земельные работы. Помимо самой трассы, здесь подготовят всю необходимую инфраструктуру. В стартовом городке появятся раздевалка, кафе, пункт проката, технический блок для оборудования.

«В рамках программы «Спорт – норма жизни» мы получили субсидии из краевого бюджета на приобретение оборудования для развития лыжного спорта. Во Владивостоке этот вид спорта очень популярен, прошлой зимой здесь собиралось большое количество людей – покататься на лыжах приезжали с семьей, друзьями. Поэтому нам важно, чтобы людям было комфортно проводить здесь время – перед стартом переодеться в теплой раздевалке, выпить горячего чаю. Кроме того, мы дополнительно закупили 200 комплектов лыж, чтобы любой желающий мог присоединиться к лыжне. Стоит отметить, что прокат лыж будет бесплатным», - рассказал глава Владивостока Олег Гуменюк.

Как отметил заместитель начальника отдела физкультурно-спортивной подготовки управления физической культуры и спорта Валерий Курочкин, в лыжном центре будет установлена мобильная система искусственного оснежения. Кроме того, на средства субсидий закуплен снегоход, фреза для подготовки трассы, система электронного хронометража и другое оборудование.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]