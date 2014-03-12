Любительский забег на лыжах состоялся на Русском острове
Сегодня, 23 января, во Владивостоке прошел любительский забег на лыжах. Лыжная трасса на Русском острове этим утром объединила более 120 человек. Испытать свои силы пришли и взрослые, и дети, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу города.
Поприветствовал участников забега заместитель главы Владивостока, курирующий вопросы физической культуры и спорта, Максим Акульшин. Он пожелал всем участникам удачи и хорошего настроения.
«Организатором сегодняшнего мероприятия выступил беговой клуб RunDnsRun при поддержке администрации города. Все желающие смогли бесплатно взять в аренду беговые лыжи и пройти дистанцию», - добавили в городском управлении физической культуры и спорта.
Напомним, что на Русском острове работает бесплатная лыжная трасса протяженностью 3,5 километра. Администрация Владивостока не только обустроила саму трассу, но и теплые раздевалки, кафе, открыла бесплатный прокат лыж, чтобы как можно больше людей приобщалось к этому виду спорта. На трассе работает освещение, благодаря чему кататься можно не только днём, но и в вечернее время.
Помимо этого, на лыжной трассе каждые субботу и воскресенье проводятся бесплатные занятия по обучению ходьбы на лыжах. Время групповых тренировок – 12:00, 14:00 и 16:00.
Лыжная трасса открыта для горожан и гостей Владивостока ежедневно. Воспользоваться бесплатным прокатом можно в будние дни с 12:00 до 19:00, в выходные – с 10:00 до 20:00.
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