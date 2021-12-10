Открытие бесплатной лыжной трассы на Русском острове переносится
Бесплатная лыжная трасса на Русском острове в связи с погодными условиями не будет открыта в субботу, 11 декабря, как это планировалось ранее. Из-за положительных температур воздуха снег тает и катание небезопасно, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу мэрии. О дате открытия сообщат дополнительно.
Напомним, что на Русском острове в прошлом году появилась современная лыжная трасса. В этом году она также будет бесплатной с бесплатным прокатом. Для удобства здесь появились дополнительные кафе, пункты проката, стационарный туалет, расширенная парковка, а сама трасса увеличена.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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