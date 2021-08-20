Лыжная трасса на Русском станет протяженнее и комфортнее

Подготовку лыжной трассы на острове Русский к зимнему сезону специалисты управления физической культуры и спорта мэрии начали летом. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-слжубу мэрии, в планах сделать лыжню протяженнее и добавить несколько объектов инфраструктуры. О планируемых сроках и ходе работ специалисты рассказали главе Владивостока Константину Шестакову.

«Мы планируем удлинить существующую трассу, а также обустроить трассу для новичков, чтобы им было удобно оттачивать свои первоначальные навыки, - говорит начальник управления физической культуры и спорта Юлия Вельбик. - Опыт прошлого года показал, что спрос на прокат лыж стабильно высокий, поэтому постараемся закрыть все потребности. Также планируем расширить существующие теплые раздевалки, чтобы всем хватило места. Ведем переговоры с кафе, которые могли бы представить здесь свою продукцию».

Провести эти работы специалисты планируют в ближайшее время. Трасса действительно пользуется большой популярностью у жителей и гостей Владивостока. А хорошее освещение дает возможность кататься комфортно не только днем, но и в вечернее время. Прокат лыж и пользование трассой, как и в прошлом году, будет бесплатным.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]