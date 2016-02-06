Лыжный сезон открыли в Приморье

Лыжный сезон стартует в Приморье. Любителей зимних видов спорта готовы встретить трассы в селах Калиновка в Спасске-Дальнем и Дмитриевка Черниговского района. Кроме того, лыжные дистанции для массового катания в этом году подготовят еще в 19 муниципалитетах края.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края, в Калиновке лыжный центр, находящийся в 18 километрах от Спасска-Дальнего, начали готовить к зимнему спортивному сезону еще с лета. Из краевого бюджета на эти цели направили более 15 миллионов рублей.

«Летом трасса была расширена, проведено грейдирование дороги к лыжной базе для удобства ее гостей. Приобретены два модуля для хранения инвентаря, который можно будет взять в прокат бесплатно. Кроме того, при подготовке к зимнему сезону обновлен парк техники, нам доставили новый ратрак, что позволит более качественно готовить лыжню», – сообщила директор «Лыжной спортивной школы» городского округа Спасск-Дальний Ольга Мироненко.

По словам руководителя, благодаря проделанной работе количество принимаемых любителей активного зимнего отдыха значительно увеличится, а обновление материальной базы лыжного центра будет способствовать привлечению в край профессиональных спортсменов.

Подготовительные работы к зимнему сезону проведены и в селе Дмитриевка Черниговского района. Здесь обустроили трассу и оборудовали раздевалки. Скоро начнет работать бесплатный прокат лыжного инвентаря.

Как сообщили в министерстве физической культуры и спорта Приморского края, на развитие массового лыжного спорта в этом году из краевого бюджета выделено более 60 миллионов рублей.

«По поручению Губернатора края Олега Кожемяко закуплено более 1200 комплектов лыж и 19 модулей для хранения инвентаря в 21 муниципальном образовании. Все желающие смогут воспользоваться оборудованием безвозмездно», – акцентировали в ведомстве.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]