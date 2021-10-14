«Русскую лыжню» во Владивостоке готовят к зиме

Работы по благоустройству и расширению лыжной трассы продолжаются на острове Русский. Дополнительно здесь увеличат и пропускную способность самой базы – в планах установить еще три пункта проката лыж, расширить техническую зону и зону кафе, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

«Прошлый сезон показал, что «Русская лыжня» пользуется большим спросом у жителей и гостей Владивостока. Поэтому в этом году мы решили модернизировать лыжную инфраструктуру», – рассказал Валерий Курочкин, заместитель начальника отдела физкультурно-спортивной работы управления физической культуры и спорта администрации Владивостока.

Сейчас здесь ведется обустройство модернизированной стационарной систем оснежения по всей протяженности трассы. Для этого на объекте устанавливают дополнительные ёмкости с водой, которая через специальные насосы будет подаваться напрямую к снежным пушкам.

Что касается сервиса, то в этом году вместо одного модуля для выдачи снаряжения будет работать три. Увеличится зона буфета, прибавится еще одна теплая раздевалка, установят теплый туалет, который адаптируют для маломобильных горожан.

Напомним, минувшей зимой лыжной трассой на острове Русский воспользовались десятки тысяч жителей и гостей Владивостока. Люди катались ежедневно до позднего вечера, также здесь проходили соревнования, мастер-классы и лыжные праздники. Трасса работала до самой весны – до 9 марта.

С расписанием работы лыжной трассы можно ознакомиться в социальной сети Instagram в аккаунте @rus_lyzhnya_vl.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]