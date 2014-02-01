Анонс на 13 февраля

13 февраля в 11.45 - в Приморском крае, в Калиновке Спасского района - "Лыжня России".

13 февраля в 12.00 - на лыжной трассе в районе школы № 5 (о. Русский, п. Канал, 29) - Муниципальный этап соревнований "Лыжня России". Регистрация участников начнется в 10.00.

13 февраля в 12.00 - в Октябрьском округе, в карьере на въезде в село Покровка - состоится фестиваль лыжного спорта.

13 февраля в 11.00 - в поселке Кировский Кировского района на лыжной трассе по улице Хуторная, 13, организуют открытый забег, посвященный «Лыжне России».

13 февраля с 10.00 до 13.00 - г.Артем, Приморское кольцо, 6, в парке отдыха «Озёра» - Фестиваль зимних видов спорта. Вход свободный.

13 февраля с 12.00 до 17.00 (яхт-клуб «Алые паруса», Русский остров, ул. Экипажная, 11 стр.2) - Ледовое ралли «Тур острова Папенберг».

13 февраля с 10.00 до 18.00 - во Владивостоке, в районе кольца 3-й Рабочей (ул. Жигура, 2-б) - продовольственная ярмарка.

13 февраля, 15.00 ― Политехнический институт ДВФУ - День открытых дверей. В онлайн-формате.

13 февраля в 16.00― Школа экономики и менеджмента ДВФУ - День открытых дверей. В онлайн-формате.

13 февраля, 18.30 - Владивосток, Пушкинская 27, Пушкинский театр ДВФУ - Премьера спектакля «Адольф Даттан. Преданность и предательство».

13 февраля — 13 марта - Владивосток, Пушкинская 27, Пушкинский театр ДВФУ - Выставки о старом Владивостоке и сооснователе Восточного института.

13 февраля в 12.00 - на льду бухты Ахлестышева на острове Русский - Кубок Владивостока по мотогонкам на льду. Регистрация участников гонок начнется в 9.00, в 10.00 стартуют тренировочные заезды.

13 февраля в 10.00 на базе Приморского краевого дома молодежи (проспект 100-летия Владивостока, 103) развернется событийная мастерская. Молодежь Владивостока научат проводить яркие и интересные мероприятия.

13 февраля в 10.00 - полуфинал турнира по дворовому хоккею во Владивостоке - ул. Фанзавод, 18 («Бриз» – «Акулы ВМТП»), ул. Русская, 86 («Адмирал Кузнецов» «Змеинка»).

13 февраля - Всемирный день радио.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]