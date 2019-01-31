Анонс на 14 февраля

14 февраля в 10.00 - Ботанический сад Владивостока - Цветочный фестиваль "Орхидеи и Ко".

14 февраля в 17.00 - Пушкинский театр во Владивостоке - Концерт эстрадного оркестра МГУ им. адм. Г.И. Невельского «The LOVE».

14 февраля в 10.00 - Надеждинский район, село Прохладное, на льду Углового залива - VII-й этап любительского чемпионата IceRally (сезон 2020-2021).

14 февраля в 13.00 - Владивосток - Детские мастер-классы в чайхане Ёrzoon. Участие бесплатно.

14 февраля в 14.00 - Владивосток, Школа голоса Марии Струве - Мастер-класс "Ораторское мастерство. 5 способов, чтобы тебя услышали". Предварительная запись. Участие бесплатно.

14 февраля в 10.00 - Владивосток, музей города - Выставка «Владивостокская крепость в акварелях Павла Куянцева».

14 февраля в 17.00 - Приморская краевая филармония - Музыкально-поэтический спектакль "День без любви потерян".

14 февраля в 18.00 - Приморская краевая филармония - Концертная программа ко Дню всех Влюбленных «Romantic collection».

14 февраля в 20.00 - Владивосток - Вечер живой музыки в чайхане Ёrzoon: группа "Родина Художника". Вход свободный.

14 февраля в 10.00 - Приморская государственная картинная галерея - Выставка «…немного Фаберже».

14 февраля в 15.00 - Владивосток, Пушкинский театр - Цикл «Олигархи Владивостока и Пушкинский театр». Встреча третья: «Благодетели и меценаты». Бесплатно.

14 февраля в 10.00 - Владивосток, музей города - Выставка «Владивосток и Порт-Артур».

14 февраля в 10.00 - Приморская государственная картинная галерея - Выставка «Зинаида Серебрякова» из собрания Русского музея.

14 февраля в 12.00 - Владивосток, Пушкинский театр - Выставка рисунка Юлия Рачева-младшего «Владивосток. Открытые письма образ былого». Вход бесплатный.

14 февраля в 9.00 - Владивосток, в городском Дворце детского творчества (Океанский проспект, 43) - шахматный турнир, посвященный Дню защитника Отечества.

14 февраля в 14.00 - Владивосток, в городском Дворце детского творчества (Океанский проспект, 43) - «Белая ладья».

14 февраля в 11.45 - Владивосток, стартовый городок в яхт-клубе «Алые паруса - Открытие соревнований Ледовое ралли «Тур острова Папенберг». Старт в 12.00.

14 февраля с 10 до 17 часов - во Владивостоке в районе кольца 3-й Рабочей (ул. Жигура, 2-б) - продовольственная ярмарка.

14 февраля - День святого Валентина (День всех влюбленных).

14 февраля - Международный день дарения книг.

14 февраля - День компьютерщика.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]