Анонс на 19 февраля

19 февраля с 19.00 - общественная палата РФ объявит итоги всероссийской акции «Мое детство – война». Трансляция будет проходить на YouTube-канале конкурса.

19 февраля – в общеобразовательной школе № 71 Владивостока - «Перерыв на кино», просмотр фильмов «Любушка», «Неизвестности нет» и «Нас было 30 миллионов», посвященный Дню защитников Отечества.

19 февраля в 17.00 - в галерее "Артэтаж" во Владивостоке (Океанский пр. 9) - презентация книги Льва Сысорова "Город и моря", а также выставка иллюстраций Владимира Погребняка.

19 февраял в 10.00 - Владивосток, Ботанический сад - Цветочный фестиваль "Орхидеи и Ко".

19 февраля в 10.00 - Приморская государственная картиннаая галерея - Выставка «Зинаида Серебрякова» из собрания Русского музея.

19 февраля в 10.00 - Приморская государственная картинная галерея - Выставка «…немного Фаберже».

19 февраля в 10.00 - Приморская государственная картинная галерея - Выставка «Соцреализм. Большая стройка».

19 февраля в 10.00 - Приморская государственная картинная галерея - Выставка «Цветник Духовный. К 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума».

19 февраля в 10.00 - Приморская государственная картинная галерея - Выставка работ Алексея Пантелеевича Онуфриенко.

19 февраля в 10.00 - Владивосток, музей города - Выставка «Владивостокская крепость в акварелях Павла Куянцева».

19 февраля в 10.00 - Владивосток, музей города - Выставка «Владивосток и Порт-Артур».

19 февраля в 19.00 - Приморская сцена Мариинского театра - Опера "Война и мир".

19 февраля в 10.00 - Владивосток, музей Дальнего Востока им. Арсеньева - Выставка из собрания Александра Васильева «Мода Серебряного века».

19 февраля в 10.00 - Владивосток, музей Дальнего Востока им. Арсеньева - Выставка «Археология Приморья».

19 февраля в 10.00 - Владивосток, музей Дальнего Востока им. Арсеньева - Выставка «По следам бохайского царства».

19 февраля в 10.00 - Владивосток, музей Дальнего Востока им. Арсеньева - Выставка «Элеонора Прей. Письма из Владивостока».

19 февраля в 10.00 - Владивосток, музей Дальнего Востока им. Арсеньева - Выставка «Погребальный комплекс князя Эсыкуя».

19 февраля в 12.00 - Владивосток, музей Дальнего Востока им. Арсеньева - Экскурсия по выставке "Мода серебряного века".

19 февраля в 10.00 - Владивосток, музей Дальнего Востока им. Арсеньева - Выставка «Время Людей».

19 февраля в 10.00 - Владивосток, музей Дальнего Востока им. Арсеньева - Выставка «Магия клинка».

19 февраля в 10.00 - Владивосток, Дом путешественника Арсеньева - Выставка "Портрет семьи Арсеньевых".

19 февраля в 10.00 - Владивосток, Дом-музей семьи Сухановых - Выставка «Портрет семьи Сухановых».

19 февраля в 18.30 - Приморская краевая филармония - Концертная программа «Все оттенки Танго».

19 февраля в 18.30 - Владивосток, "Фетисов-арена" - Чемпионат МХЛ: Тайфун - Академия Михайлова.

19 февраля в 17.00 - Приморский центр народной культуры - Выставка «Креативный войлок: от эскиза до воплощения».

19 февраля - Всемирный день защиты морских млекопитающих.

18 февраля - День орнитолога в России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]