Ради хайпа: история о том, что кондуктор выставила девочек на мороз, получила неожиданный поворот

Сотрудниками полиции организована проверка размещенной в социальных сетях информации о том, что в городе Уссурийске кондуктор автобуса высадила двух 7-летних девочек из пассажирского автобуса из-за того, что им не хватило денег на оплату полного проезда. Установлено, что вышеуказанная информация не соответствует действительности, сообщают «Вести:Приморье».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность автора фейкового сообщения. Им оказался 25-летний местный житель. В отделе полиции гражданин пояснил, что распространил недостоверную информацию в социальной сети Instagram ради «хайпа», пояснили в Управлении МВД РФ по Приморскому краю.

Также установлено, что в 2015 году приморца привлекали к уголовной ответственности по статье 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

В настоящее время решается вопрос о привлечении создателя фейковой новости к административной ответственности.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, кондуктор пассажирского автобуса в Уссурийске выставила ранним утром из салона автобуса двух сестер 7 лет.

Прокуратура начала проверку по факту.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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