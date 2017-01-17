Кондуктор в Приморье выгнала маленьких девочек из автобуса на мороз

В Приморье произошла ужасная ситуация, героями которой стали кондуктор пассажирского автобуса и две девочки семи лет, сообщают «Вести:Приморье».

Жительница Уссурийска рассказала о том, что двух детей - дочек 7 лет выставили из автобуса на мороз. Она пояснила, что у детей не хватило денег на полный проезд. Кондуктор не нашла другого решения, как выставить девчонок за двери пассажирского транспорта ранним утром. Отметим, в Приморье установились низкие температуры. Синоптики предупреждают о похолодании до -30 градусов.

Как можно было поступить так с несовершеннолетними, непонятно.

«Сегодня мои две дочки 7 лет ехали к бабушке на автобусе 101 они оплатив билет 160 это за два билета позже к ним подошла кондуктор и сказал девочки почему вы не вышли как оплатив билет девочки объяснили что им дальше на то кондуктор ответив что они не правильно оплатили и выгнала их из автобуса практически том мести где нет проходимость людей со словами что этому их научила мама брать билет по городу а самим ехать дальше так она их выгнала время было 08:30 и дочки простояли на морозе 45 минут до того как я не приехала за ними я все понимаю работа проблемы дома задумалась за работалась но за чем было выгонять детей даже если дети не до платили 104 рубля беднее что стали за эти 45 минут могло случится что угодно рядом заброшенное здание проходимости нет людей я за эти 45 минут посидела пока ехала за детьми», - рассказывает подписчик в паблике mark2_che.

В комментариях паблика мнения разделились. Одни говорят, виноваты родители. Нельзя отпускать детей одних. Другие уверяют, поступок кондуктора ужасен.

«Ну вы мамаша даёте..... Не *** было отправлять таких маленьких одних на автобусе? Я поражаюсь просто. ну а так на будущее, сопровождать надо деток, чтоб не было таких ситуаций. Надоело читать об этом. Одного выгнали, второго выгнали».

«Не оправдываю маму,но обстоятельства бывают разные.Прежде всего надо оставаться людьми.Поступок кондуктора ужасен.».

«Вообще в суд на кондуктора и водителя автобуса за оставления детей в опасной ситуации. Ведь с детьми могло что угодно случиться».

«В том, что мама отправила детей даже 7летних ни чего страшного не вижу, так как у самой самостоятельные, а вот кондуктор и пассажиры вот здесь на месте мамы я разобралась бы. Всем добра и уважения».

«Вообще-то принят закон,запрещающий высаживать пассажиров-детей.».

« ...какие жестокие люди».

«Я думаю что этот кондуктор будет наказан».

«Чисто по-человечески кондуктор не прав, в такой мороз рано утром выгонять маленьких детей из автобуса, зная что они ещё и без родителей. Но!! Вопросов больше к маме, почему приехать за ними вы смогли, а отвезти к бабушке нет? Почему вообще в такой мороз 7летние дети одни ехали на автобусе за город? Почему вы не дали им денег с запас на всякий случай, раз уж у вас это норма, что они передвигается на автобусе самостоятельно? В чужом глазу соломинку заметили, а в своём и бревна не видно...».

Орфография и пунктуация авторов сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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