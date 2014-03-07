Водитель автобуса дважды обидел мальчишку

В Артеме произошел вопиющий случай, который произошел в пассажирском автобусе 101-го маршрута, сообщают «Вести:Приморье».

Так, мама этого мальчика решила рассказать о ситуации в паблике artem.news.plus. Женщина пояснила, сменив верхнюю одежду, подросток не нашел в кармане денег. Водитель, вероятно, не зная российских законов, настаивал на оплате. Мальчику пришлось выйти из салона пассажирского транспорта.

Вчера в Артёме этот водитель 101-го автобуса высадил моего сына (10 лет) из автобуса (сын одел другую куртку и поехал к бабушке с уверенностью, что у него есть карманные деньги ). За него кто-то вступился в автобусе, что заплатит, но сын расстроенный, со слезами вышел на следующей остановке и пошёл пешком домой... На этом бы всё и закончилось, но на следующий день сыну опять попадается этот водитель, который потребовал с ребёнка за вчерашний проезд (за одну остановку) и за сегодняшний! Сын ему всё заплатил... Руководство компании пообещало уволить этого водителя. Очень ужасно, конечно, что закон есть, а донести до водителей никто не может, что ни при каких обстоятельствах нельзя выгонять детей из автобуса! Ведь он тоже родитель и ему не понравилось, если бы его ребёнка выгнали из автобуса!".

В комментариях осудили действия водителя. Отметив, что и кондуктор, и водитель, должны понимать, что кроме законов, которые они не знают, есть и нормы морали.

«Поведение водителя который припомнил вчерашний день ребенку это ужас конечно».

«А водитель автобуса у нас вообще царь и бог, никакие законы не писаны, никакие человеческие нормы, особенно это касается приезжих, такое ощущение, что тебе одолжение делают, что везут за твои же деньги».

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, жительница города Артмема рассказала о том, с чем столкнулась в автобусе маршрута № 15. «Тётенька, у меня есть деньги»: случай в автобусе удивил пассажирку. Женщину обратила внимание на поведение мальчишки на остановке, в ожидании автобуса, а затем в салоне транспортного средства. Мальчишка искал в карманах деньги, вероятно, чтобы оплатить проезд. На мгновение женщине показалось, денег у школьника нет. Чему он сильно испугался.

Депутаты в городском общественном транспорте предлагают ввести единые бесплатные проездные для детей до 16 лет. Законодательную инициативу намерен внести в Госдуму зампред комитета по образованию Максим Зайцев. Он объясняет ее тем, что в начале года парламент принял закон, запретивший высаживать из общественного транспорта безбилетных пассажиров, которым не исполнилось 16 лет. Фракции поддержали инициативы, называя ее логичной. Но эксперты оценивают идею неоднозначно: одни называют ее логичной, другие — популистской.

Отметим, высаживать школьников из автобусов теперь нельзя. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому запрещается принудительно высаживать из общественного транспорта безбилетного пассажира моложе 16 лет без сопровождения взрослых. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. 7 марта вступили в силу поправки в Федеральный закон, согласно которым кондукторы не смогут высаживать безбилетных детей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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