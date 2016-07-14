Дождались: закон ввел «новое» по оплате штрафов водителями

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит электронном виде обжаловать дорожные штрафы. Речь о случаях, когда нарушение зафиксировано по материалам камер, то есть без составления протокола.

Теперь штрафы за нарушение ПДД можно будет обжаловать в электронном виде. Упрощенный порядок сэкономит время и деньги автовладельцев. Согласно новому закону, жалоба на постановление по делу об административном правонарушении при его фиксации фото- или видеокамерами может быть также подана в форме электронного документа, подписанного электронной подписью через портал госуслуг, или путем заполнения формы на сайте суда - если у суда есть технические возможности принять жалобу онлайн.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2021 года. До этого времени жалобы необходимо направлять в инстанцию, которая выписала штраф. На это водителю отводится 10 суток.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]