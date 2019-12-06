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Долгожданный подарок в преддверии новогодних праздников получил Артем
Совсем скоро в Артёме начнёт принимать первых пациентов новая современная поликлиника, сообщают «Вести:Приморье».
Об этом на своей странице в instagram рассказал губернатор Приморья Олег Кожемяко.
«Сегодня был подписан акт сдачи объекта строителями. Поликлиника современная, построена по бережливым технологиям. Завезена мебель и оборудование. Думаю, что персоналу будет приятно работать тут, а местным жителям комфортно получать медпомощь», пояснил Олег Кожемяко.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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