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Долгожданный подарок в преддверии новогодних праздников получил Артем

Долгожданный подарок в преддверии новогодних праздников получил Артем

Источник фото: @kozhemiako.oleg

Совсем скоро в Артёме начнёт принимать первых пациентов новая современная поликлиника, сообщают «Вести:Приморье».

Об этом на своей странице в instagram рассказал губернатор Приморья Олег Кожемяко.

«Сегодня был подписан акт сдачи объекта строителями. Поликлиника современная, построена по бережливым технологиям. Завезена мебель и оборудование. Думаю, что персоналу будет приятно работать тут, а местным жителям комфортно получать медпомощь», пояснил Олег Кожемяко.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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