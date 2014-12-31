С "Ниссанами" завязал: главный везунчик года из Приморья выступил с обращением в соцсети

Во Владивостоке наступил Новый год. И с ним нас всех поздравляет тот самый Саня! Главный везунчик 2020 года из Приморья выступил с обращением в социальной сети, - сообщает "Вести: Приморье".

"Этот год пролетел, как бетонная плита на мою машину. Но мы вовремя успели отбежать, и теперь самое время шагать в новый 2021 год. Желаю всем, чтобы все плохое уходило с этим уходящим годом, а все хорошее пришло в новом году. Берегите себя и своих близких. С наступающим Новым годом", - говорится в его обращении, опубликованном в Телеграм-канале Lifeshot.

Отметим, что Александр до сих пор ходит пешком — ждёт суда, поэтому новую машину ещё не купил. Парень мечтает о "Сузуки" или "Тойоте". С "Ниссанами", говорит, завязал.

Ранее "Вести: Приморье" сообщали о том, как счастливчик из Владивостока стал героем соцсетей. Шокирующие кадры того, как житель Владивостока Александр Жук в одно мгновение лишился новенького автомобиля и при этом чудом остался жив, побили все рекорды просмотров.

Видео - Lifeshot





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru