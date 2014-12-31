С "Ниссанами" завязал: главный везунчик года из Приморья выступил с обращением в соцсети
Во Владивостоке наступил Новый год. И с ним нас всех поздравляет тот самый Саня! Главный везунчик 2020 года из Приморья выступил с обращением в социальной сети, - сообщает "Вести: Приморье".
"Этот год пролетел, как бетонная плита на мою машину. Но мы вовремя успели отбежать, и теперь самое время шагать в новый 2021 год. Желаю всем, чтобы все плохое уходило с этим уходящим годом, а все хорошее пришло в новом году. Берегите себя и своих близких. С наступающим Новым годом", - говорится в его обращении, опубликованном в Телеграм-канале Lifeshot.
Отметим, что Александр до сих пор ходит пешком — ждёт суда, поэтому новую машину ещё не купил. Парень мечтает о "Сузуки" или "Тойоте". С "Ниссанами", говорит, завязал.
Ранее "Вести: Приморье" сообщали о том, как счастливчик из Владивостока стал героем соцсетей. Шокирующие кадры того, как житель Владивостока Александр Жук в одно мгновение лишился новенького автомобиля и при этом чудом остался жив, побили все рекорды просмотров.
Видео - Lifeshot
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