"Решил между проскочить": ДТП во Владивостоке вызвало бурные обсуждения в Сети
Дорожно-транспортное происшествие, которое случилось накануне, 1 января, в районе Второй Речки во Владивостоке, попало на запись видеорегистратора, - сообщает "Вести: Приморье". В аварии, к счастью, никто не пострадал.
Предположительно, водитель хотел врезаться в поток с третьей полосы при въезде на второреченский мост, но не успел перестроиться.
Видео вызвало бурные обсуждения в Сети:
"Проезжал мимо буквально через минуту после аварии. Показалось дед за рулем не в адеквате был. Хорошо, что не вылетел на встречку в лоб кому-нибудь",
"Запутался куда ехать - на мост или под мост",
"Ну такая же была вроде авария на Баляйке. Человек не знал, куда ехать и выбрал стену",
"Тормозить не пробовал?",
"Решил между проскочить",
"Вот-вот, любители с этой полосы вклиниваться в поток, особенно когда стоят все на мост",
"Мне не жаль. Ненавижу... летящих по третьей полосе и потом встраивающихся",
"Не в себе что ли был? Как так можно в глаза долбиться?",
"Не сильно вроде размотал, целофан на лобовуху наклеит и можно дальше... во второе января",
"Смотришь такие моменты и страшно становится... Какие же нас все-таки окружают идиоты, из-за которых на тот свет отправиться можно...",
"Синий, говорят был",
"Благо никто, кроме виновника, не пострадал",
"Лобовуху заклеит и будет дальше ездить".
Видео - dps.control
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