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"Несколько раз перевернулся": серьезная авария попала в объектив видеорегистратора

"Несколько раз перевернулся": серьезная авария попала в объектив видеорегистратора

Источник фото: newsbox24.tv

В Приморье серьезная авария попала в объектив видеорегистратора. Автомобиль несколько раз перевернулся и упал в овраг.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на newsbox24.tv, ДТП случилось в районе п. Врангель. Водитель "RAV-4" не справился с управлением, выехал за пределы своей полосы и несколько раз перевернулся.

В аварии никто не пострадал.

"Дорога снежная, спрашивается, куда торопимся?",

"

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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