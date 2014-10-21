"Несколько раз перевернулся": серьезная авария попала в объектив видеорегистратора

В Приморье серьезная авария попала в объектив видеорегистратора. Автомобиль несколько раз перевернулся и упал в овраг.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на newsbox24.tv, ДТП случилось в районе п. Врангель. Водитель "RAV-4" не справился с управлением, выехал за пределы своей полосы и несколько раз перевернулся.

В аварии никто не пострадал.

"Дорога снежная, спрашивается, куда торопимся?",

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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