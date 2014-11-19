Житель Приморья сел в поезд и пропал

В Приморье пропал Овчинников Николай Геннадьевич, 14.11.1984 г.рождения. 31.12.2020 года он направлялся из Владивостока на станцию Шмаковка на электричке "Владивосток - Ружино", - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_ussk.

На станции не вышел и дома с тех пор не появился. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 35-38 лет, среднего телосложения, короткая стрижка. Был одет в куртку синего цвета, чёрные штаны, шапка вязаная с бурбоном серого цвета.

При получении какой либо информации просьба сообщить по номеру: 8(4234)322402 - отдел полиции г. Уссурийск.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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