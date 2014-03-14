Мужчина на красном мотоцикле пропал при загадочных обстоятельствах в Приморье
25 октября между селами Зеркальное и Богополь Кавалеровского района Приморского края пропал 37-летний Николай Салтыков. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 170 см.,среднего телосложения, волос русый.
Был одет: чёрная куртка, свитер, безрукавка, зелёные камуфляжные штаны, чёрная шапка, резиновые сапоги.
При себе: мотоцикл HEART HAVK ZV 150-3A 2014 года красного цвета.
Всех, кто может сообщить информацию о местонахождении мужчины, просим позвонить по телефонам:
89146580582,
89089601511,
89644549331,
89533218890.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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