Мужчина на красном мотоцикле пропал при загадочных обстоятельствах в Приморье

25 октября между селами Зеркальное и Богополь Кавалеровского района Приморского края пропал 37-летний Николай Салтыков. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 170 см.,среднего телосложения, волос русый.

Был одет: чёрная куртка, свитер, безрукавка, зелёные камуфляжные штаны, чёрная шапка, резиновые сапоги.

При себе: мотоцикл HEART HAVK ZV 150-3A 2014 года красного цвета.

Всех, кто может сообщить информацию о местонахождении мужчины, просим позвонить по телефонам:

89146580582,

89089601511,

89644549331,

89533218890.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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