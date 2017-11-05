В Приморье мужчина ушел на рыбалку и пропал

Житель Лесозаводска Валерий Васин, 1965 года рождения, еще 1 ноября 2019 года с другом ушёл на Манзовское водохранилище на рыбалку и до настоящего времени их местонахождение неизвестно, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпоиск".

Близкие Валерия Васина забили тревогу.

Приметы: на вид около 55 лет, рост 178 см, среднего телосложения.

Был одет: зеленые резиновые сапоги, коричневые камуфляжные штаны, черная куртка, черная кожаная кепка.

Всех, кто может сообщить информацию о местонахождении мужчины, просим позвонить по телефону:

89147212232,

89294276694.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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