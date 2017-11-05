Новости Происшествия

Сегодня, 12:05
 

В Приморье мужчина ушел на рыбалку и пропал

В Приморье мужчина ушел на рыбалку и пропал

Фото: ПРОО "ПримПоиск"

Житель Лесозаводска Валерий Васин, 1965 года рождения, еще 1 ноября 2019 года с другом ушёл на Манзовское водохранилище на рыбалку и до настоящего времени их местонахождение неизвестно, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпоиск".

Близкие Валерия Васина забили тревогу.

Приметы: на вид около 55 лет, рост 178 см, среднего телосложения.

Был одет: зеленые резиновые сапоги, коричневые камуфляжные штаны, черная куртка, черная кожаная кепка.

Всех, кто может сообщить информацию о местонахождении мужчины, просим позвонить по телефону:

89147212232,
89294276694.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести









Отдых у моря