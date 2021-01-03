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20 лет назад Приморье пережило самый масштабный блэкаут в своей истории

20 лет назад Приморье пережило самый масштабный блэкаут в своей истории

Источник фото: ntv.ru

Ровно двадцать лет назад в Приморском крае развернулся масштабный энергетический кризис, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт Полит. ру.

3 января 2001 года на Приморской ГРЭС в Лучегорске вышли из строя два роторных экскаватора, которые обеспечивали электростанцию половиной угля, в результате ее мощность снизилась втрое, а во всем крае вновь начались многочасовые отключения электроэнергии. Как сообщала 20 лет назад пресс-служба администрации Владивостока, вместо плановой нагрузки в 600 мегаватт, Лучегорский топливно-энергетический комплекс, в который входит станция, вырабатывал лишь 200 МВт. 

Одновременно в крае сложилась тяжелая ситуация с теплоснабжением. По данным краевого управления МЧС, в неотапливаемых квартирах  оказались 14 250 приморцев. В Спасске в результате аварийной остановки котельной оказались без отопления 20 домов, где проживают 2600 человек. В поселке Новошахтинск вышел из строя электросиловой кабель, из-за чего также пришлось останавливать котельную. Без тепла здесь остались 10 тысяч человек. Перебои со стабильным теплоснабжением сложились также в поселках Кавалеровского района и в Партизанске.

В результате приморский энергокризис пришлось в "ручном режиме" разруливать правительственной комиссии во главе с руководителем МЧС Сергеем Шойгу. Политическим итогом кризиса стала отставка в феврале 2001 года с поста губернатора Приморья Евгения Наздратенко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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Комментарии: 1

  1. харэ уже заливать от 3.01.2021 19:57
    Вы смеётесь? "Самый масштабный? 14 тысяч человек против более 100 тысяч в ноябре 2020го - самый масштабный, мать его, "блэкаут"???

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