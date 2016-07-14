Ввели жесткие требования: Летом на пляж станут пускать не всех

С 1 января 2021 года гражданам, которые любят отдыхать на пляже, запретили брать с собой животных, сообщают «Вести:Приморье». Новые требования не распространяются на тех, кому необходима рядом собака-поводырь.

"Посетителям пляжей запрещается... 4.2.7. Приводить с собой на пляж животных, за исключением собак-поводырей", - следует из единых требований к обеспечению безопасности отдыхающих на пляжах в России, которые опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации. Об этом пишет РИА Новости.

Кроме того, посетителям пляжей запрещается играть в спортивные игры в неотведенных для этих целей местах, а также "допускать действия, связанные с подбрасыванием, нырянием и захватом купающихся". Кроме того, нельзя купаться при подъеме на пляже красного или черного флагов, а также заплывать за буйки, срывать их или притапливать.

"На пляжах организаций отдыха и оздоровления детей в период купания детей спасательная лодка со спасателем должна находиться не далее двух метров от внешней стороны границы зоны купания", - отмечается в документе.

Устанавливаются также обязательные требования к владельцам пляжей. Так, например, с 1 июля 2021 года они будут обязаны проводить водолазное обследование дна пляжа в границах заплыва, обеспечивать создание и работу спасательных постов на весь период эксплуатации пляжей и сообщать в экстренные службы о ЧС.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, Излюбленное место отдыха жителей Славянки и гостей пляжа в бухте Баклан благоустроили за счет субсидии из бюджета Приморского края.

«Весь пляж протяженностью 550 метров будет благоустроен. К началу сезона вывезут водоросли, которые были заброшены тайфуном, и это место будет полностью готово к приему гостей», – отмечал руководитель агентства по туризму Приморья Владимир Щур.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]