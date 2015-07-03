Горожане недоумевают, почему не могут решить вопрос с пляжем на Русском острове

Для пляжа в посёлке Канал, большая часть земли которого относится к охранной зоне военного лесничества, снова ищут арендатора. Администрация города вновь объявила аукцион право аренды участка 25:28:060101:6, находящегося в муниципальной собственности, сообщают «Вести:Приморье».

Документом отмечается, площадь участка составляет 14030 кв. м (1,4 га). Он находится в районе ацетилено-наполнительной станции в районе Канала. Вид разрешенного использования: бытовое обслуживание; амбулаторно-поликлиническое обслуживание; общественное питание; магазины; обслуживание автотранспорта; коммунальное обслуживание, в целях, не связанных со строительством, для организации мест массового отдыха жителей и гостей города Владивостока. Срок аренды земельного участка: 3 года. Однако на участок наложены ограничения, указано, что почти 1,3 га земли относятся к землям Владивостокского лесничества Минобороны. Половина территории является также частью прибрежной защитной полосы Японского моря.

Именно этот участок администрация пытается сдать в аренду. И, найдутся ли желающие сделать это, пока неизвестно. Отметим, город ищет арендатора с 2019 года.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, Море вернуло «подарки»: жители Владивостока шокированы "изнанкой" пляжного отдыха. Один из берегов на острове Русском, бухта Безымянная превратились в большую помойку. Очевидцы, прогуливаясь по берегу, сняли такую неприятную картину. Весь берег был завален различным мусором. Как такое возможно? Неужели нельзя забирать мусор после отдыха с собой в пакете. Многие, не задумываясь об экологии, оставляют его на берегу или просто закидывают в море. Так, море во время штормов, которые прошли в Приморье, решило вернуть все «подарки».

«Это поселок Канал. Я там живу уже более 20-ти лет. Это прибойная сторона, от города и такое там происходит постоянно после штормов, просто раньше ещё до моста, весь берег был в кустарнике и шиповнике и мусор оставался на кустах, потом также море уносило его. А сейчас после того как весь шиповник уничтожили комерсы, весь мусор стал уходить дальше и оставаться, потому как сильные шторма не так часто!», отметил один из очевидцев.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]