Владельцам счетчиков на воду приготовили нововведение

С 1 января 2021 года заканчивается мораторий на поверку бытовых приборов учета, сообщают «Вести:Приморье».

В связи с большим количеством обращений граждан, Росаккредитация создала специальный сервис с информацией о компаниях-поверителях бытовых счетчиков воды. У граждан появилась возможность в один клик получить достоверную информацию об организациях, которые могут проводить поверку на территории России и вносить данные в единый реестр Росстандарта. Всего на территории страны работает более 100 таких организаций, отметили в Федеральной службе по аккредитации.

Новый сервис поможет россиянам защититься от мошенников, которые берут деньги за услугу, но при этом не аккредитованы в национальной системе аккредитации и не имеют права проводить поверку.

Чтобы удостовериться в надежности компании, необходимо знать её точное название или ИНН. Эту информацию лучше запросить в организации, которая будет оказывать услуги по поверке. В реестре на сайте Росаккредитации нужно ввести данные в поля «Название компании» или «ИНН» и произвести поиск. Если на странице появилась информация об организации, то она имеет действующую аккредитацию и вправе проводить поверку. Если информация об организации отсутствует в реестре, она не имеет права проводить поверку или данные о такой компании еще не внесены в систему, отметили в ведомстве.

Реестр позволит найти аккредитованную организацию в вашем населенном пункте. Для этого достаточно ввести в поисковую строку его название.

После того как вы выбрали подходящую компанию, Росаккредитация рекомендует проверить все данные об организации с информацией в реестре. Это поможет уберечься от возможных мошеннических действий компаний-двойников.

Организации, которые аккредитованы на право проведения поверки бытовых счетчиков воды, но отсутствуют в реестре, могут сообщить об этом, воспользовавшись формой обратной связи на сайте Росаккредитации. Здесь же граждане могут написать о нарушениях компании, которая проводила поверку.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]