Настроение жаркой Испании показали во Владивостоке уссурийские фигуристки

Сегодня на катке главной площади Владивостока гости из Уссурийска устроили большой ледовый мастер-класс. Как вкатить шайбу в ворота, пусть даже вратарь - девчонка, самых маленьких поклонников хоккея учили лучшие игроки команды «Приморье». Прибыли они в тёплой компании родителей и тренеров. И с легкой грустью поведали нашим корреспондентам, за кого болеют в континентальной хоккейной лиге, пока родной «Адмирал» пропускает сезон.

«За «СКА», за «Авангард», ЦСКА, а я за «Ак-барс»!

Фигуристки ледовой арены Уссурийска, где готовят чемпионов края и призёров всероссийских соревнований, выступили с показательной программой. Юных спортсменок не испугал январский мороз. И дело не только в том, что рядом с катком тёплые раздевалки.

«У нас необыкновенный жаркий танец. Дедов Морозов с испанским настроением! Яркий и весёлый!».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]