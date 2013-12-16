Ледовый бал состоялся во Владивостоке
Первый ледовый бал состоялся во Владивостоке на катке стадиона «Авангард». Несколько сотен человек опробовали лед, приняли участие в розыгрыше призов, сообщает "Вести: Приморье".
Ледовый бал обеща.т сделать ежегодным. Бал задумывался в формате ледовой вечеринки в белом. Гостей просили быть в белых коньках и шапках. Праздник начался спортивными развлечениями и конкурсами.
Громко играла музыка, светили прожекторы, зрителей развлекали показательными выступлениями от федераций фигурного катания, шорт-трека, ДЮСШ ХК «Адмирал». На сцене выступали творческие коллективы города и почетные гости мероприятия.
Основная зона была отдана свободному катанию. Зрительские трибуны стали частью сцены. На них показывали красивое фаер-шоу. Затем состоялся Фейерверк.
Ледовая вечеринка длилась до закрытия катка. Теперь на «Авангарде» можно будет кататься всю зиму.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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