Первый ледовый бал состоялся во Владивостоке на катке стадиона «Авангард». Несколько сотен человек опробовали лед, приняли участие в розыгрыше призов, сообщает "Вести: Приморье".

Ледовый бал обеща.т сделать ежегодным. Бал задумывался в формате ледовой вечеринки в белом. Гостей просили быть в белых коньках и шапках. Праздник начался спортивными развлечениями и конкурсами.

Громко играла музыка, светили прожекторы, зрителей развлекали показательными выступлениями от федераций фигурного катания, шорт-трека, ДЮСШ ХК «Адмирал». На сцене выступали творческие коллективы города и почетные гости мероприятия.

Основная зона была отдана свободному катанию. Зрительские трибуны стали частью сцены. На них показывали красивое фаер-шоу. Затем состоялся Фейерверк.

Ледовая вечеринка длилась до закрытия катка. Теперь на «Авангарде» можно будет кататься всю зиму.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]