Ледовый бал с фаер-шоу и салютом состоится во Владивостоке
Владивосток присоединится к всероссийской акции «Спортивная студенческая ночь». В пятницу, 24 января, на стадионе «Авангард» пройдет ледовый бал. Приглашаются все желающие посетить яркое мероприятие. Начало – в 17:30, вход свободный, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу города.
Накануне Дня студента на стадионе «Авангард» пройдет масштабный праздник. Гости «Спортивной студенческой ночи» смогут не только покататься на коньках, но и поучаствовать в разнообразных конкурсах, эстафетах и викторинах. На катке будут работать интерактивные площадки и фотозоны, на сцене выступят творческие коллективы города и края. Завершится ледовый бал красочным фаер-шоу и праздничным салютом.
Отметим, мероприятие проводится при поддержке правительства Приморского края и администрации Владивостока, региональных отделений Ассоциации студенческих спортивных клубов России и Российского студенческого спортивного союза, ведущих вузов и ссузов Приморья.
Помимо Владивостока «Спортивная студенческая ночь» пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Екатеринбурге, Пензе, Ростове-на-Дону и Ставрополе.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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