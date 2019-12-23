Во Владивостоке впервые прошёл "Ледовый бал". Видеорепортаж Виктории Сатдаровой
Вместо пачки - тёплый пуховик, вместо чешек - меховые валенки - во Владивостоке впервые прошёл ледовый бал. Самое большое ледовое поле объединило более трех тысяч участников.
Ловко скользить по льду или неумело перебирать коньками около бортика - этим вечером было неважно. Три тысячи участников, словно одну большую семью, объединил "Ледовый бал".
- Нам очень понравилось. Очень весело, тепло, хорошо!
- Замечательный праздник! Здорово, что провели, вообще шикарно! Я ещё подругу с собой взяла и парня взяла.
Морозный вечер согревало зажигательное фаер-шоу, а маленьких гостей на льду развлекали маскоты хоккейной команды «Адмирал» – Пиратыч и морж Миша.
Абсолютно для всех на стадионе работала полевая кухня, каждый желающий мог угоститься горячим чаем и выпечкой.
Олег Гуменюк, глава города Владивостока: ««Ледовый бал», который будет традиционным, каждый год мы будем это делать для людей. В первую очередь это для наших жителей города Владивостока. Мне хотелось бы, чтобы зимой было чуть-чуть теплее».
К открытию ледового сезона город подготовился основательно. Этой зимой покататься на коньках и сыграть в хоккей горожане смогут на 77 спортивных объектах. Напомню, что в будущем году стадион "Авангард" ждёт масштабная реконструкция.
Константин Цибулин, директор стадиона «Авангард»: «Что будет со стадионом, будет кардинальный ремонт. Поставлена задача Олегом Николаевичем, чтобы здесь можно было проводить международные соревнования. Это очень сильно — вплоть до чемпионата мира».
Провести выходной на льду, встать на лыжи или отправиться в поход на остров Русский - выбора для активного досуга в Приморье с каждым годом становится всё больше.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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