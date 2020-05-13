Дети до 8 лет получат по пять тысяч рублей

С 1 января в 2021 года выплаты и пособия на детей претерпят ряд изменений — это касается как их размеров, так и способов оформления, сообщают «Вести:Приморье».

Пять тысяч рублей положены каждой семье, в которой есть дети до восьми лет. Эту выплату проанонсировал 17 декабря 2020 года Президент России Владимир Путин во время «большой» пресс-конференции. Указ об этом он подписал в этот же день. Глава государства отметил, что в стране из-за пандемии отменены ёлки, поэтому эта выплата — подарок к новогоднему празднику, пишет «Парламентская газета».

Пенсионный фонд уже должен был автоматически перечислить эти деньги на счёт, указанный на сайте госуслуг при подаче заявлений на выплаты, предусмотренные весенним и летним указами Путина. При этом родители, которые не обращались за ними в 2020 году, или если ребёнок появился в семье после 1 июля 2020 года, могут оформить заявление до 1 апреля 2021 года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]