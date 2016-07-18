Более 200 тысяч школьников Приморья получат по 10 тысяч рублей

В августе почти 206 тысяч школьников Приморья смогут получить новую выплату в размере 10 тысяч рублей для подготовки к учебному году. О введении такой меры поддержки заявил Президент России Владимир Путин в Послании к Федеральному Собранию 21 апреля.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона, единовременную выплату семьи, в которых растут дети школьного возраста, получат на каждого ребенка уже с середины августа. На такую помощь могут рассчитывать и родители будущих первоклассников, которые в этом году только пойдут учиться.

Как отметили в правительстве Приморья, в крае уже действуют компенсационные выплаты для многодетных семей на подготовку детей к новому учебному году. В министерстве труда и социальной политики края поясняют, что компенсировать понесенные затраты родители могут в течение всего года.

Размер краевой единовременной выплаты – 5 тысяч рублей на каждого школьника в многодетной семье. Ее семьи могут потратить в несколько визитов в магазин, а могут сделать все необходимые покупки в один день.

Кроме выплаты в 5 тысяч рублей для школьников на каждого ребенка в многодетной семье независимо от возраста предоставляется выплата в 2,5 тысячи рублей. Ее также можно использовать на школьно-письменные принадлежности и другие нужды детей.

«В 2020 году компенсационную выплату в 5 тысяч рублей получили более 4 тысяч многодетных семей Приморья. В текущем году на эти цели запланировано 17 миллионов рублей», – сообщают в ведомстве.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]