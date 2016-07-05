Многодетным приморцам с низкими доходами выплатят 160 млн. рублей в этом году

Более 8 тысяч приморских семей получают выплаты и компенсации, предусмотренные краевым законом о поддержке многодетных семей. На его реализацию в бюджете 2021 года предусмотрели 160 миллионов рублей, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Как рассказали в министерстве труда и социальной политики Приморского края, с принятием закона в 2018 году многодетные семьи с низким достатком получили возможность компенсировать расходы на подготовку детей к новому учебному году. На приобретение школьной и спортивной одежды родители получают по 5 тысяч рублей на каждого ученика в семье.

Выплату в 2,5 тысячи рублей на каждого ребенка можно использовать для приобретения канцелярских принадлежностей и на проезд к месту обучения, а также на лекарства, посещение учреждений культуры и иных развлекательных мест.

В сентябре 2019 года в закон внесли изменения, позволяющие компенсировать расходы на занятия детей спортом.

Кроме этого, многодетные родители на 50% компенсируют расходы на коммунальные платежи, 100% – за взнос на капитальный ремонт, за вывоз коммунальных отходов.

Министр Светлана Красицкая подчеркивает: краевой закон о многодетных семьях отвечает целям национального проекта «Демография».

«Кроме выплат и компенсаций семьи с пятью детьми получили возможность улучшить жилищные условия. Решить квартирный вопрос могут и родители троих детей, если один из детей имеет инвалидность. Семьи с шестью детьми с помощью краевого бюджета могут приобрести автомобиль», – информирует она.

Глава ведомства убеждена, что гарантированная финансовая поддержка государства – хорошая мотивация для пополнения семей.

Специалисты напоминают: для получения любой компенсации родителям необходимо обратиться в МФЦ и предоставить хорошо читаемые чеки.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]