46 многодетных семей Приморья купили машину с помощью краевого бюджета

В 2021 году 45,9 миллиона рублей из краевого бюджета направлено многодетным семьям Приморья для покупки транспортного средства. Частично компенсировать расходы на приобретение машины могут семьи, воспитывающие шесть и более детей, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

В министерстве труда и социальной политики края напоминают, что приморцы с шестью и более несовершеннолетними детьми могут компенсировать до 1 миллиона рублей за новый автомобиль. Такая мера социальной поддержки назначается один раз и производится только после принятия положительного решения по заявлению, а также после того, как семья определится с выбором машины.

Напомним, для получения выплаты семья должна проживать в Приморском крае не менее пяти лет, в собственности у нее не должно находиться автомобиля (за исключением грузового). Обязательно наличие водительского удостоверения у одного из членов семьи. Также важно, чтобы дети, находящиеся в семье под опекой или переданные на воспитание в приемную семью, проживали в ней не менее трех лет и вся семья не находилась в социально опасном положении. При назначении этой меры социальной поддержки будет учитываться и статус занятости родителей – супруги (один из них) трудоустроены или занимаются индивидуальным предпринимательством.

Министр труда и социальной политики региона Светлана Красицкая считает, что такая социальная поддержка семьям соответствует задачам национального проекта «Демография».

«Любые выплаты, компенсации от государства могут мотивировать родителей при принятии важного решения о пополнении семьи. Об этом нам говорит и статистика – в прошлом, 2020 году, за выплатой на машину обратились 40 семей, в этом же году число получателей данной меры социальной поддержки увеличилось – мы смогли помочь с покупкой авто уже 46 многодетным семьям», – комментирует глава ведомства.

Специалисты обращают внимание на то, что заявление о предоставлении выплаты может быть подано в МФЦ не позднее 31 декабря 2024 года (включительно).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]