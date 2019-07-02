Более 100 многодетных приморцев приобрели семейный автомобиль с помощью краевого бюджета

Около 66 миллионов рублей запланировано в бюджете Приморского края на выплаты многодетным семьям за автомобиль в 2021 году. Компенсировать расходы на приобретение семейного автотранспорта могут родители, воспитывающие шесть (более) несовершеннолетних детей, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.

По информации министерства труда и социальной политики Приморского края, в прошлом году такие выплаты получили 40 семей. А с начала реализации краевого закона (2019 год) этой мерой социальной поддержки воспользовались 106 семей.

«Уже в этом году мы компенсировали расходы за автомобиль шести семьям. Еще три получат деньги в ближайшее время», – уточняют в ведомстве.

Напомним, с инициативой поддержать многодетные семьи, желающие приобрести автомобиль, выступил Губернатор края Олег Кожемяко. Согласно краевому закону, приморцы с шестью (более) несовершеннолетними детьми могут компенсировать до 1 миллиона рублей за новый автотранспорт.

Мера социальной поддержки назначается один раз и производится только после принятия положительного решения по заявлению, а также после того, как семья определится с выбором машины

Среди обязательных условий получения компенсационной выплаты:

– проживание в Приморском крае не менее 5 лет;

– отсутствие автомобиля в собственности (исключение – грузовой);

– дети под опекой или переданные на воспитание в приемную семью проживают в ней не менее 3 лет;

– наличие водительского удостоверения у одного из родителей;

– семья не находится в социально опасном положении;

– супруги (один из них) трудоустроены или занимаются индивидуальным предпринимательством.

Министр труда и социальной политики региона Светлана Красицкая считает, что такая социальная поддержка семьям соответствует задачам национального проекта «Демография».

«Любые выплаты, компенсации от государства могут мотивировать родителей при принятии важного решения о пополнении семьи», – подчеркивает глава ведомства.

Специалисты обращают внимание: заявление о предоставлении выплаты может быть подано не позднее 31 декабря 2024 года (включительно). Документы следует подавать в МФЦ.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]