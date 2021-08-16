Более 100 млн. рублей направлено на единовременные выплаты приморцам

Почти 101 миллион рублей направлен с начала года на единовременные выплаты приморцам, в семьях которых родился первый ребенок. Меру социальной поддержки получили 3,3 тысячи семей, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

По информации министерства труда и социальной политики Приморского края, 97,8 миллиона рублей предоставил федеральный бюджет. 3,1 миллиона рублей составили расходы краевого бюджета. Кроме того, доплаты в общей сумме 27,7 миллиона рублей получили мамы, родившим первенца в возрасте от 18 до 25 лет.

Напомним, единовременную выплату на первого ребенка могут абсолютно все семьи без предъявления требований к доходам родителей. Важно, чтобы семья проживала в Приморском крае и имела гражданство РФ. Когда появился федеральный закон, Губернатор края Олег Кожемяка принял решение поддержать молодых мам и региональной доплатой.

«Размер единовременной выплаты всем родителям первенцев в этом году составляет 30,8 тысячи рублей. 1,2 тысячи женщин дополнительно получили региональную доплату. Это плюс 19,2 тысячи рублей. Таким образом, размер единовременной поддержки в молодых семьях составил 50 тысяч рублей», – информирует министр Светлана Красицкая.

В Приморском центре социальной поддержки напоминают, что подать заявление на выплату нужно в течение шести месяцев со дня рождения ребенка. Сделать это можно с помощью Социального портала Приморского края или обратившись в МФЦ.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]