Новости Общество Экономика
Сегодня, 16:41

Более 76 миллионов рублей выплатили новоиспеченным родителям в Приморье

Более 76 миллионов рублей выплатили новоиспеченным родителям в Приморье

Источник фото: Пресс-служба правительства Приморского края

60,7 миллиона рублей из федерального и краевого бюджетов направлено с начала года на выплаты приморцам, у которых родился первенец. Получателями единовременной выплаты в 30,8 тысячи рублей стали 2 043 семей.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона, дополнительно 15,6 миллиона рублей региональный бюджет израсходовал на поддержку женщин, которые первого ребенка родили в возрасте от 18 до 25 лет. Краевую доплату в 19,2 тысячи рублей получили 755 молодых мам. Размер единовременной выплаты в этих семьях составил 50 тысяч рублей.

Таким образом, только на поддержку семей с первенцами с начала года направлено почти 76,3 миллиона рублей.

Единовременная выплата по рождению первого ребенка появилась в 2019 году с началом реализации национального проекта «Демография». Оформить ее могут абсолютно все семьи с первенцем без предъявления требований к доходам родителей. Важно, чтобы семья проживала в Приморском крае и имела гражданство РФ. 

В Приморском центре социальной поддержки напоминают, что подать заявление на выплату нужно в течение шести месяцев со дня рождения ребенка. Сделать это можно с помощью Социального портала Приморского края или обратившись в МФЦ.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

"Вести: Приморье" в Instagram —
подпишитесь на самые актуальные и интересные новости!

Загрузка...

Ранее по теме