Более 76 миллионов рублей выплатили новоиспеченным родителям в Приморье

60,7 миллиона рублей из федерального и краевого бюджетов направлено с начала года на выплаты приморцам, у которых родился первенец. Получателями единовременной выплаты в 30,8 тысячи рублей стали 2 043 семей.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона, дополнительно 15,6 миллиона рублей региональный бюджет израсходовал на поддержку женщин, которые первого ребенка родили в возрасте от 18 до 25 лет. Краевую доплату в 19,2 тысячи рублей получили 755 молодых мам. Размер единовременной выплаты в этих семьях составил 50 тысяч рублей.

Таким образом, только на поддержку семей с первенцами с начала года направлено почти 76,3 миллиона рублей.

Единовременная выплата по рождению первого ребенка появилась в 2019 году с началом реализации национального проекта «Демография». Оформить ее могут абсолютно все семьи с первенцем без предъявления требований к доходам родителей. Важно, чтобы семья проживала в Приморском крае и имела гражданство РФ.

В Приморском центре социальной поддержки напоминают, что подать заявление на выплату нужно в течение шести месяцев со дня рождения ребенка. Сделать это можно с помощью Социального портала Приморского края или обратившись в МФЦ.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]