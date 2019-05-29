С доплатой до 50 тысяч: в правительстве Приморья рассказали, кто может рассчитывать на выплаты

Более 158 миллионов рублей направили в Приморье на единовременные выплаты семьям по случаю рождения первого ребенка в 2020 году. Около половины получателей – мамы в возрасте от 18 до 25 лет – получили еще и краевую доплату, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

По информации министерства труда и социальной политики Приморского края, на единовременную поддержку родителей первенцев с начала года направлено более 158 миллионов рублей.

«В том числе почти 35 миллионов рублей предоставил краевой бюджет на доплату молодым мамам», – уточняют в ведомстве.

Размер единовременной выплаты для приморских семей в этом году составляет 28,9 тысячи рублей. Женщины в возрасте от 18 до 25 лет с учетом краевой доплаты получают 50 тысяч рублей.

Напомним, единовременная выплата по рождению первого ребенка появилась в 2019 году с началом реализации национального проекта «Демография». Оформить ее могут абсолютно все семьи с первенцем без предъявления требований к доходам родителей. Важно, чтобы семья проживала в Приморском крае и имела гражданство Российской Федерации.

«Подать заявление на выплату необходимо в течение шести месяцев после рождения малыша. Сделать это можно с помощью Социального портала Приморского края, портала Госуслуги или обратившись в МФЦ», – подчеркивают специалисты соцзащиты.

Министр труда и социальной политики региона Светлана Красицкая напоминает, что до 1 января всем получателям пособий и компенсаций через банковские организации предстоит поменять карты Visa и MasterCard на карту национальной платежной системы. Кроме того, обязательно передать новые реквизиты в органы соцзащиты.

«Если вы получаете пособия на сберкнижку или через почтовые отделения, то этого не требуется. Но советую все-таки получить карту “Мир”, что в наше время цифровых технологий, безусловно, удобнее», – комментирует глава ведомства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]