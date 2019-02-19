Приморским семьям выплатили по 50 тысяч рублей

Почти 50 миллионов рублей в первом полугодии направили на единовременные выплаты по рождению первенца жителям Приморья, сообщают «Вести:Приморье». Выплату получили почти 1,8 тысячи семей, пояснили в пресс-службе правительства Приморского края.

Единовременная выплата родителям на первого ребенка в два прожиточных минимума – одна из мер социальной поддержки семей в рамках национального проекта «Демография». Ее размер в этом году составляет 28 884 рубля.

По информации министерства труда и социальной политики Приморского края, около 670 получательниц федеральной выплаты – женщины в возрасте от 18 до 25 лет. На доплаты молодым мамам краевой бюджет направил еще 14,8 миллиона рублей.

«Доплата женщинам 18 - 25 лет составляет 21 116 рублей. В сумме такая семья единовременно получает ровно 50 000 рублей», – уточняют специалисты.

Напомним, единовременную выплату могут оформить все семьи с первенцами без предъявления требований к доходам родителей. Важно, чтобы семья проживала в Приморском крае и имела гражданство Российской Федерации.

Обратиться за выплатой необходимо не позднее шести месяцев после рождения ребенка. Оформить ее можно с помощью Социального портала Приморского края, портала Госуслуги или обратившись в МФЦ.

Найти подробную информацию о краевых мерах социальной поддержки, предусмотренных министерством труда и другими ведомствами, также можно в Социальном справочнике.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]