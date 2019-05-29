Приморские мамочки получили по 50 000 рублей  

Более 1,4 тысяче семей в Приморье с начала года направлена единовременная выплата на первенца. Почти 540 женщин возраста 18-25 лет к федеральной выплате получили краевую доплату, сообщают «Вести:Приморье».

Единовременная выплата родителям на первого ребенка в два прожиточных минимума – одна из мер социальной поддержки семей в рамках национального проекта «Демография». Краевая доплата молодым мамам – инициатива губернатора Олега Кожемяко.

Размер федеральной выплаты в этом году составляет 28 884 рубля. Доплата женщинам 18-25 лет – 21 116 рублей. В сумме такая семья единовременно получает ровно 50 000 рублей, пояснили в пресс-службе правительства Приморского края.

По информации министерства труда и социальной политики Приморского края, на эту меру социальной поддержки с начала года направлено 40 миллионов рублей из федерального бюджета и почти 12 миллионов рублей краевых средств.

В социальном ведомстве напоминают: единовременную выплату могут оформить все семьи с первенцами без предъявления требований к доходам родителей. Важно, чтобы семья проживала в Приморском крае и имела гражданство Российской Федерации.

Глава ведомства напоминает, обратиться за выплатой необходимо не позднее шести месяцев после рождения ребенка, и призывает приморские семьи быть активнее в этом вопросе.

Сегодня оформить выплату можно с помощью Социального портала Приморского края. Найти подробную информацию о краевых мерах социальной поддержки, предусмотренных министерством труда и другими ведомствами, можно в Социальном справочнике.

Специалисты обращают внимание приморцев, ранее получавших какие-либо меры соцподдержки, на необходимость обязательного информирования сотрудников соцзащиты об изменившихся данных.

«Если у вас изменились реквизиты банка, расчетного счета, произошла смена фамилии, необходимо подать заявление через соцпортал, а также по многоканальному телефону: 8-800-30-22-145. Это позволит специалистам оформить положенные меры соцподдержки в срок, что, прежде всего, выгодно и самому получателю пособия или компенсации», – подчеркивают в министерстве.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]