Почти 1800 семей Приморья получили сертификаты на региональный маткапитал за второго ребенка

С начала года на выплату регионального материнского капитала на второго ребенка приморцам направили 24,5 миллиона рублей. Демографическая выплата семьям, в которых появился второй малыш, – мероприятие национального проекта «Демография».

Размер выплаты составляет 30% от «стоимости» федерального материнского (семейного) капитала, выплачиваемого Пенсионным фондом.

«В 2020 году размер регионального маткапитала за второго ребенка составляет 184 985 рублей. С начала года соответствующий сертификат уже получили почти 1,8 тысячи семей», – информируют в краевом министерстве труда и социальной политики.

В ведомстве напоминают, что право на эту меру социальной поддержки имеют семьи с гражданством Российской Федерации, проживающие в Приморье. Заявление о выдаче сертификата подается в любое время со дня рождения второго ребенка. Средства регионального маткапитала можно направить на улучшение жилищных условий (приобретение, строительство либо реконструкция жилья), получение образовательных услуг, на реабилитацию детей-инвалидов.

Подать заявление на оформление сертификата можно через Социальный портал Приморского края. Узнать подробную информацию о краевых мерах социальной поддержки, предусмотренных министерством труда и другими ведомствами, можно найти в Социальном справочнике.

Министр Светлана Красицкая акцентирует внимание получателей мер социальной поддержки на необходимость своевременного информирования сотрудников соцзащиты об изменившихся данных.

«Если у вас изменились реквизиты банка, расчетного счета, произошла смена фамилии, необходимо подать заявление через соцпортал, а также по многоканальному телефону: 8-800-30-22-145. Это позволит специалистам оформить положенные меры соцподдержки в срок, что, прежде всего, выгодно и самому получателю пособия или компенсации», – подчеркивает глава ведомства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]