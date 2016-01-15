Семьи в Приморье получили по 185 тысяч рублей

Почти 37 миллионов рублей направили из бюджета Приморского края на поддержку семей по случаю рождения второго ребенка, сообщают «Вести:Приморье». Такую региональную меру предусмотрели по нацпроекту «Демография», пояснили в пресс-службе ведомства.

Как сообщили в министерстве труда и социальной политики Приморского края, в 2020 году размер регионального материнского капитала на второго малыша составляет почти 185 тысяч рублей.

«Средства регионального маткапитала можно направить на улучшение жилищных условий, например, приобретение, строительство либо реконструкцию жилья, а также получение образовательных услуг, реабилитацию детей-инвалидов», – отметили в ведомстве.

Напомним, региональный материнский капитал на второго ребенка начали выплачивать в 2019 году по национальному проекту «Демография». Его размер – 30% от «стоимости» федерального материнского (семейного) капитала, выплачиваемого Пенсионным фондом.

Право на эту меру социальной поддержки имеют семьи с гражданством Российской Федерации, проживающие в Приморье. Заявление о выдаче сертификата подается в любое время со дня рождения второго ребенка. Сделать это можно через специалистов МФЦ или Социальный портал.

Специалисты обращаются к потенциальным получателям мер социальной поддержки с просьбой своевременного информирования сотрудников соцзащиты об изменившихся данных (реквизиты банка, расчетный счет, смена фамилии).

«Это позволит оформить положенные меры соцподдержки в срок, что, прежде всего, выгодно и самому получателю пособия или компенсации», – подчеркивают в министерстве.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]