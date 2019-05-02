До 30 тысяч: выплата приморцам в возрасте 18-25 лет

В Приморье с начала года 97,5 миллиона рублей направлено на поддержку семей, в которых родился первый ребенок. Обратиться за выплатой необходимо не позднее шести месяцев после рождения ребенка, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Как сообщили в региональном министерстве труда и социальной политики, на единовременную выплату всем родителям первенцев в Приморье федеральный бюджет предоставил 75,2 миллиона, на доплату молодым мамам – 22,3 миллиона рублей из краевого бюджета.

«Единовременную выплату в размере почти 28,9 тысячи рублей получили почти 2,7 тысячи семей. Чуть более тысячи из них – получательницы в возрасте 18-25 лет, получили краевую доплату в размере около 21,1 тысячи рублей», – отметили в ведомстве.

Напомним, данная демографическая выплата появилась в Приморье в 2019 году с началом реализации национального проекта «Демография». Губернатор Олег Кожемяко также предложил доплачивать из краевого бюджета молодым мамам.

Оформить единовременную выплату могут все семьи с первенцами.

«Эта мера социальной поддержки предоставляется без предъявления требований к доходам родителей. Важно, чтобы семья проживала в Приморском крае и имела гражданство Российской Федерации», – информирует министр Светлана Красицкая.

Глава ведомства напоминает, что обратиться за выплатой необходимо не позднее шести месяцев после рождения ребенка. Оформить ее можно с помощью Социального портала Приморского края, портала Госуслуги или обратившись в МФЦ.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]