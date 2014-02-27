Более 31 тысячи семей с детьми получили меры соцподдержки в Приморье

Более 31 тысячи приморских семей с детьми получили различные меры социальной поддержки в 2020 году. Работа проводится в рамках национального проекта «Демография». На обозначенные цели направили более 4,8 миллиарда рублей, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Как отмечают в министерстве труда и социальной политики края, на сегодняшний день по национальному проекту в Приморье существует несколько направлений финансовой поддержки семей с детьми, среди них – ежемесячные выплаты, в том числе многодетным и студенческим семьям.

Предусмотрены средства на приобретение жилья многодетным семьям, в которых родилось одновременно трое и более малышей, а также на приобретение квартиры или строительство дома многодетным семьям с пятью и более детьми. Возможностью могут воспользоваться и те, кто воспитывает троих детей, один из которых имеет инвалидность.

Семьям, которые по состоянию здоровья не могут иметь детей, предоставляется возможность пройти лечение с помощью циклов экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

«В 2020 году только в рамках национального проекта “Демография” меры поддержки получили более 31 тысячи семей. На реализацию мероприятий направлено свыше 4,8 миллиардов рублей», – отмечает министр труда и социальной политики Приморья Светлана Красицкая.

Напомним, финансовая поддержка семей при рождении детей – важнейшая составляющая национального проекта «Демография», призванного увеличить суммарный коэффициент рождаемости в стране. Всего в Приморье семьям с детьми предоставляется 28 различных видов мер социальной поддержки – как федеральных, так и краевых.

Найти информацию о мерах социальной поддержки семей с детьми можно в Социальном справочнике. А специальный сервис для поиска мер социальной поддержки семей с детьми – «Интерактивный консультант» – в режиме онлайн поможет узнать о том, какие выплаты положены в каждом отдельном случае.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]