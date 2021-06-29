Более 2,6 миллиарда рублей направили на поддержку семей при рождении детей
Более 2,6 миллиарда рублей направили на меры социальной поддержки, предусмотренные региональным проектом «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография». В течение первого полугодия получателями различных выплат стали почти 28 тысяч приморских семей, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу регинального правительства.
На заседании экспертной группы заместитель регионального министра труда и социальной политики Наталья Лунь проинформировала, что по линии ведомства в Приморье предоставляются ежемесячная и единовременная выплаты на первого ребенка, краевая доплата молодым мамам первенца, ежемесячная выплата на третьего (последующего) ребенка, региональный материнский капитал на второго и третьего (последующего) ребенка, выплаты на жилье семьям с тройнями и многодетным.
«И это только в рамках регионального проекта. А всего в Приморье действуют 27 мер социальной поддержки семей с детьми. В целом, какую-либо меру социальной поддержки получают около 90 тысяч семей. Здесь и ежемесячные выплаты семьям с низким достатком, и многочисленные компенсации расходов на проезд, ЖКУ, и прочие», – напомнила заместитель руководителя краевого минтруда.
Кроме того, в рамках регионального проекта по финподдержке семей при рождении детей министерство здравоохранения Приморья направило 39 миллионов на выполнение циклов ЭКО. Со стороны регионального минобразования более 2 миллионов рублей израсходовано на поддержку студенческих семей.
Напомним, региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» – важный сегмент национального проекта «Демография», нацеленного на создание благоприятных условий для пополнения в российских семьях.
Информацию о всех мерах социальной поддержки, действующих в Приморье, можно найти в Социальном справочнике. А специальный сервис – «Интерактивный консультант» – в режиме онлайн поможет узнать о том, какие выплаты положены в каждом отдельном случае.