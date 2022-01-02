Более 100 тысяч семей с детьми получили соцподдержку в Приморье в 2021 году

Около 13,5 миллиардов рублей направлено из бюджета Приморского края на различные выплаты и компенсации семьям с детьми в 2021 году. Меры социальной поддержки получали более 107 тысяч семей, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу Правительства Приморского края.

Как сообщили в региональном министерстве труда и социальной политики, в 2021 году в крае семьям с детьми предоставлялось 27 мер социальной поддержки. Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей в Приморском крае» национального проекта «Демография» дает возможность такой помощи всем родителям, независимо от финансового положения и количества детей в семье.





Так, возможностью оформить ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка воспользовались более 16 тысяч приморских семей. Только на эту выплату из краевого бюджета было направлено более 2 миллиардов рублей.





Не менее популярной оказалась ежемесячная выплата в случае рождения третьего и последующих детей. Получателями выплаты стали более 10 тысяч семей в Приморье. На выплату этого пособия было направлено более 1,6 миллиарда рублей.





«Самой популярной можно назвать новую меру социальной поддержки, введенную в прошлом году, – выплату на детей от 3 до 7 лет. В 2021 году ее получили 53,5 тысячи семей или 62,5 тысячи детей Приморья. Расходы составили более 6,2 миллиарда рублей», – отмечают специалисты ведомства.





Выплату за рождение первого ребенка женщиной в возрасте от 18 до 25 лет оформили почти 2 тысячи семей. На эту меру соцподдержки было предусмотрено более 42 миллионов рублей из краевого бюджета.





Еще одну единовременную выплату получили 5 тысяч приморских семей, родивших в 2021 году первенца. На эту выплату было потрачено более 165 миллионов рублей.





Возможностью получить региональный материнский капитал на второго ребенка воспользовались более 2 тысяч семей. На эти цели из краевого бюджета выделено 404 миллиона рублей.





Региональный материнский капитал за рождение третьего и последующих детей оказался чуть более популярен в уходящем году – около 3 тысяч приморских семей получили выплаты на общую сумму 421 миллион рублей.





Напомним, что узнать обо всех положенных мерах социальной поддержки можно, воспользовавшись интерактивным онлайн-консультантом или посмотрев социальный справочник .

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]