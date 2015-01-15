Меры поддержки предлагает приморским семьям с детьми специальный сервис

Специальный сервис помощи в поиске мер социальной поддержки для семей с детьми стал доступен приморцам с марта этого года, сообщают «Вести:Приморье». Узнать о том, какие выплаты положены в индивидуальной жизненной ситуации, можно на сайте Интерактивного консультанта.

Как сообщают в министерстве труда и социальной политики Приморского края, изначально сервис работал в «пилотном» режиме, однако сейчас в систему уже заведены 23 меры поддержки, которые в настоящий момент действуют для семей с детьми в Приморье.

«Сейчас сервис работает в полноценном формате, его алгоритм анализирует информацию пользователя и определяет, какими льготами, выплатами и компенсациями можно воспользоваться в индивидуальной жизненной ситуации», – комментируют в ведомстве.

На сайте Интерактивного консультанта пользователю предлагается ответить на ряд вопросов, выбрав из предложенных вариантов именно те, которые в настоящий момент описывают его жизненную ситуацию. После этого система выдаст список мер поддержки и социальных услуг, а также порядок их оформления.

По словам директора центра социальной поддержки населения Дмитрия Квитченко, такой ресурс позволяет повысить доступность информации о государственной поддержке для жителей Приморья.

Напомним, информация о запуске полезного интерактивного сервиса была озвучена на заседании экспертной группы по вопросам реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей в Приморском крае» национального проекта «Демография».

По вопросам социальной поддержки также можно обращаться по телефону «горячей линии»: 8-800-30-22-145, пояснили в пресс-службе правительства Приморского края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]