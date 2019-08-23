Более 50 многодетных семей Приморья смогут в этом году решить квартирный вопрос

200 миллионов рублей дополнительно направят на обеспечение жильем многодетных приморцев. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона, внесение соответствующих корректировок в региональный бюджет одобрено в среду, 21 апреля, на очередном заседании Законодательного Собрания Приморского края.

По информации регионального министерства труда и социальной политики, дополнительное финансирование позволит приобрести квартиры приблизительно для 20 семей.

«Это очередники, подавшие заявления о предоставлении выплаты в ноябре 2019 года», – уточняют в министерстве.

Напомним, что закон, предусматривающий улучшение жилищных условий некоторым категориям приморских семей, Олег Кожемяко инициировал в 2018 году. Право на выплату из краевого бюджета получили многодетные семьи с пятью (более) детьми и семьи с тремя детьми, если один ребенок имеет инвалидность. За годы реализации закона приобрести жилье смогли 156 семей.

По словам регионального минтруда Светланы Красицкой, процесс выплат на жилье для многодетных зависит от объемов финансирования, который региональный бюджет может израсходовать на эти цели. В первые два года свидетельства получили те, кто подал заявление на выплату до 1 ноября 2019 года

В этом году на реализацию закона в бюджете предусмотрели почти 211,3 миллиона рублей. Свидетельства на выплату получили 33 семьи, вставшие на учет в октябре 2019 года.

«В очереди на улучшение жилищных условий остаются 213 многодетных семей. Изменения в бюджете по этой строке позволят решить квартирный вопрос еще 20 из них. Таким образом, более 50 семей справить новоселье смогут уже 2021 году», – комментирует глава ведомства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]