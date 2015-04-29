Новоселье в этом году отметят несколько ветеранских семей

Более 13 миллионов рублей направлено из федерального и краевого бюджетов на улучшение жилищных условий ветеранов войны, живущих в Приморье. Работа по обеспечению жильем этой категории граждан в регионе идет строго по графику, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

По информации министерства труда и социальной политики Приморского края, свидетельства на выплату получили четыре ветеранские семьи, которые стояли в очереди на начало года. Двое из получателей – участники Великой Отечественной войны, двое – вдовы участников.

«Две семьи уже приобрели жилье и готовятся к переезду. Еще две занимаются поиском подходящих квартир», – уточняют в ведомстве.

Сегодня в очереди на улучшение жилищных условий стоят еще два человека – вдовы фронтовиков, вставшие на учет в текущем году.

«Мы отправили заявку на дополнительное финансирование. Как только средства поступят в краевой бюджет, очередники этого года получат свидетельства на выплату», – обозначила министр Светлана Красицкая, подчеркнув, что обеспечение жильем ветеранов войны в Приморье идет строго по графику.

Есть два фактора появления новых очередников. Федеральное законодательство устанавливает, что если пожилые люди по собственному решению ухудшили жилищные условия (продали или подарили жилье), то в течение пяти лет они не могут претендовать на участие в программе. Однако по окончании этого срока могут снова встать в очередь.

Второй фактор касается качества жилья.

«Те дома или квартиры, которые несколько лет назад считались пригодными для жилья, сегодня на законных основаниях могут быть признаны непригодными. Соответственно, ветераны имеют полное право на улучшение жилищных условий», – напомнила Светлана Красицкая.

Напомним, работа по улучшению жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны ведется в российских регионах с 2008 года в рамках Указа Президента Российской Федерации. Согласно документу, бесплатным жильем обеспечиваются участники войны, вдовы фронтовиков, жители блокадного Ленинграда.

За время реализации программы в Приморье новоселье справили более 2,4 тысячи ветеранских семей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]