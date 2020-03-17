Семь семей ветеранов в Приморье отметят новоселье в этом году

25 миллионов рублей направят в этом году на улучшение жилищных условий ветеранам войны в Приморье. 16 миллионов рублей из них – средства краевого бюджета.

По информации министерства труда и социальной политики Приморского края, деньги направили на приобретение семи квартир.

«В списке этого года шесть вдов – жительницы Владивостока, Арсеньева, Артема, Большого Камня, Партизанского района, Пограничного округа и участник войны из Партизанска», – уточняют в ведомстве.

Шесть ветеранских семей совместно со специалистами территориальной соцзащиты занимаются поиском подходящего жилья. Вдова ветерана войны Мария Зырянова уже готовится к новоселью.

На краевые средства родные приобрели ей просторную квартиру в Артеме. До этого Мария Карповна, отметившая в этом году вековой юбилей, жила в частном доме.

В министерстве заверяют: решение вопроса с ветеранскими квартирами в Приморье идет строго по графику. По словам министра Светланы Красицкой, есть два фактора появления новых очередников. Федеральное законодательство устанавливает, что, если пожилые люди по собственному решению ухудшили жилищные условия (продали или подарили жилье), то в течение пяти лет они не могут претендовать на участие в программе. Однако по окончании этого срока могут снова встать в очередь.

«Второй касается качества жилья. Те дома или квартиры, которые несколько лет назад считались пригодными для жилья, сегодня на законных основаниях могут быть признаны непригодными. Соответственно, ветераны имеют полное право на улучшение жилищных условий», – комментирует глава регионального минтруда.

Напомним, работа по улучшению жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны идет в российских регионах с 2008 года в рамках Указа Президента Российской Федерации. Согласно документу, бесплатным жильем обеспечиваются участники войны, вдовы фронтовиков, жители блокадного Ленинграда.

За время реализации программы в Приморье, новоселье справили более 2,4 тысячи ветеранских семей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]