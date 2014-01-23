Новости Общество Происшествия
Сегодня, 16:31

У здания больницы: действия двух приморцев привлекли внимание «особых» людей

У здания больницы: действия двух приморцев привлекли внимание «особых» людей

Источник фото: pixabay.com

Следственным отделом по городу Дальнереченску завершено расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей 23-х и 35 лет. Их обвиняют в даче взятки должностному лицу лично, за совершение заведомо незаконных действий, бездействие, сообщают «Вести:Приморье».

По версии следствия, обвиняемые, находясь в автомобиле, припаркованном у здания КГБУЗ «Дальнереченская центральная городская больница», расположенного по улице Фадеева, в рамках ранее достигнутой договоренности, не желая быть привлеченными к административной ответственности и быть выдворенными за пределы России, передали взятку в виде денег в размере 20 000 рублей полицейскому, который действовал в рамках оперативно-розыскного мероприятия, пояснили в СУ СК РФ по Приморскому краю.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме