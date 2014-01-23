У здания больницы: действия двух приморцев привлекли внимание «особых» людей

Следственным отделом по городу Дальнереченску завершено расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей 23-х и 35 лет. Их обвиняют в даче взятки должностному лицу лично, за совершение заведомо незаконных действий, бездействие, сообщают «Вести:Приморье».

По версии следствия, обвиняемые, находясь в автомобиле, припаркованном у здания КГБУЗ «Дальнереченская центральная городская больница», расположенного по улице Фадеева, в рамках ранее достигнутой договоренности, не желая быть привлеченными к административной ответственности и быть выдворенными за пределы России, передали взятку в виде денег в размере 20 000 рублей полицейскому, который действовал в рамках оперативно-розыскного мероприятия, пояснили в СУ СК РФ по Приморскому краю.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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